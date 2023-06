Birsa Munda Airport Ranchi released new summer schedule, many airlines changed the time

Ranchi: Birsa Munda Airport Ranchi released the new summer schedule on Wednesday. This will come into effect from June 10. There is a list of 35 aircraft in the new schedule. In this, the new service starting between Ranchi-Mumbai has been included. It also has four flight go first, whose service is currently closed. 35 aircraft belong to Air Asia, Indigo, Alliance Air, Vistara and GoFirst. In this, Air Asia has also changed the timing of a flight flying from Ranchi to Mumbai. However, Aakash has not been included in this summer schedule.

Airlines Flight Number Arrival Sector

Indigo 6E 6431/6799 A 320 N 07.20 Pune-Ranchi-Bangalore

Air Asia 1621/1622A 320 07.25 Bengaluru-Ranchi-Bengaluru

Indigo 6E 5037/5043A 320 07.30 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 7561/7562 ATR 72 08.00 Kolkata-Ranchi-Kolkata

Air Asia 5 569/315 320 08.15 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo E 291/289 A320N 09.05 Jaipur-Ranchi-Jaipur

Indigo 6E 6521/6521A 320N 09.35 Lucknow-Ranchi-Bhubaneswar

Air Asia 744/745A 320 09.50 Delhi-Ranchi-Delhi

Air Asia 331/335A 320 08.40 Mumbai-Ranchi-Mumbai

Air Asia 819/820 A 320 11.15 Bengaluru-Ranchi-Bengaluru

GoFirst G8 374/375 A 320 N 11.25 Bengaluru – Ranchi – Bengaluru

Indigo 6E 421/398A 321 11.30 Hyderabad-Ranchi-Hyderabad

Air Asia 710/549 A 320 2.00 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 7965/7964 ATR 72 12.10 Deoghar-Ranchi-Deoghar

Indigo 6E 6373/6722 A 320 N 12.50 Patna-Ranchi-Patna

Indigo 6E 6522/6522A 320N 13.10 Bhubaneshwar-Ranchi-Lucknow

Indigo 6E 6931/6932 A 320 N 13.55 Patna – Ranchi – Patna

Air Asia 763/338 A 320 4.30 Mumbai-Ranchi-Mumbai

Air Asia 1781/1568 A 320 14.40 Bengaluru-Ranchi-Bangalore

GoFirst G8 237/238A 320 14.55 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 6493/6654 A 320 N 15.35 Ahmedabad-Ranchi-Ahmedabad

Indigo 6E 2093/2094 A 321 N 15.45 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 363/341A 321 16.00 Mumbai-Ranchi-Mumbai

Indigo 6E 6113/209A 321 16.40 Chennai-Ranchi-Chennai

Indigo 6E 7234/7116 16.50 Kolkata-Ranchi-Kolkata

Air Asia 559/560 A 320 17.25 Delhi-Ranchi-Delhi

Alliance Air 719/720 ATR 72 7.30 Kolkata-Ranchi-Kolkata

Indigo 6E 2323/2054 A 320 N 18.15 Goa-Ranchi-Goa

GoFirst G8 387/388 A320N 8.25 Mumbai-Ranchi-Mumbai

Indigo 6E 2535/2422 320N 18.55 Delhi-Ranchi-Delhi

GoFirst G8 167/148A 320 19.20 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 7674/7235 ATR 72 9.35 Kolkata-Ranchi-Kolkata

Vistara UK 753/754A 320 19.45 Delhi-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 186/191 A 320 N 20.00 Hyderabad-Ranchi-Delhi

Indigo 6E 6091/672 A 320 N 20.10 Bengaluru-Ranchi-Pune