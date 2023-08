Hunter Biden’s Zelle payments to a large number of females

Between numerous and hefty payments to an assortment of women and taking care of the “Big Guy,” it’s no wonder Hunter Biden had to be repeatedly bailed out by his wealthy Hollywood attorney.

Forget the bribes and business deals with Ukraine and China. It’s mid-August and while oh-so-serious news readers, who would rather be on vacation, are working hard to rationalize current events, independent researchers at Marco Polo and imageholder.org. are serving up slice-of-life human interest features from the tabloid First Family that are just as boring and degrading but easier to understand.

Imageholder.org reported that, from 2017 to 2019, Hunter Biden completed 212 Zelle transactions to non-family members.

Some of the payments went to women he became romantically involved with like Elizabeth Secundy and Zoe Kestan.

“Some of the names are fairly unique, and many happen to be young attractive models or Instagram celebrities, but we’re sure that’s purely coincidental, feel free to draw your own conclusions about what goods or services they were being paid for,” the report said.

The Zelle payments were found on Hunter Biden’s infamous laptop from hell.

From April 2017 through December 2018, Hunter Biden made 40 Zelle payments to Secundy varying from $1,000 to $2,500. Hunter Biden’s brother Beau passed away in 2015. In 2017, Hunter Biden’s wife Kathleen found out about an affair he was having with Hallie Biden, his deceased brother’s widow. In 2017 Hunter moved in with Secundy, who is Hallie Biden’s older sister.

In 2022, Kestan testified about shacking up with Hunter Biden at high-priced hotspots including the Four Seasons, Mercer, SIXTY SoHo and Soho Grand hotels in Manhattan and at the Hollywood Roosevelt, NoMad and Jeremy West Hollywood in Los Angeles, the New York Post reported.

At one point, the report said, Kestan recalled a month-long stay at LA’s celebrity-friendly Chateau Marmont, the scene of former “Saturday Night Live” star John Belushi’s fatal 1982 overdose. It’s also the place where Biden admittedly “learned how to cook crack” before being “blacklisted” over complaints tied to his drug in 2018.

Other Zelle payments made by Hunter Biden are:

Transaction Recipients

Elizabeth Secundy (40)

Indira Simo (21)

Angeline Calhoun (14)

Alesandra Welborn (X)

Daniella Calais (10)

Angela Wise (9)

Adeilson Leite (6)

Zoe Kestan (6)

Olga Arnaz (5)

Shavon Myers (5)

Trisha Matos (5)

Andrea Martinez (4)

Tamara Ionova (4)

Yuliia Serdiuk (4)

Payments to 42 additional people (66)

40 Hunter Biden Zelle Payments to Elizabeth Secundy

Hunter Biden’s brother Beau passed away in 2015. In 2017 Hunter Biden’s wife Kathleen found out about an affair he was having with Hallie Biden, his deceased brother’s widow. In 2017 he moved in with Elizabeth Secundy, Hallie Biden’s older sister. From April of 2017 through December of 2018 he sent Elizabeth Secundy money 40 times using Zelle. The transaction amounts vary from US$1000 – US$2500.

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170428-063231_19001

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170504-074005_19258

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170511-173437_19259

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170523-042027_19342

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171002-191856_113505

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171018-133933_63036

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171022-175757_62743

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171104-231446_16604

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171112-161632_16246

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171123-132058_16680

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171128-133531_16235

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171212-124455_112783

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171222-175833_112993

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180104-033024_103401

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180112-164108_44042

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180116-160944_94454

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180118-182749_94087

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180119-185308_94525

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180127-214401_94210

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180202-113824_44047

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180209-163531_89541

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180223-020115_88958

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180226-103922_89652

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180303-112715_89465

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180305-114625_89151

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180319-091044_40326

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180324-164334_40333

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180326-114101_40440

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180331-180011_40566

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180409-192639_95591

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180423-093055_95321

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180531-025701_21481

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180601-143000_20789

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180613-184008_53073

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180706-155821_26744

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181010-164730_106317

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181013-102127_77675

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181013-102339_77008

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181220-094119_90468

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181231-004319_27919

21 Hunter Biden Zelle Payments to Indira Simo

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170802-053918_88151

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170803-215953_75623

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170804-012724_14334

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170807-032859_14380

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170811-173436_14397

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170812-003916_74718

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170812-005149_13938

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170825-194330_14961

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171122-003043_59714

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171230-201538_112571

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180213-184250_88952

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180218-180006_89114

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180320-231929_40052

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180405-173818_95829

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180428-143826_71659

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-113231_20903

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-190611_21313

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180620-164618_27159

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180621-192201_53107

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180830-204612_125382

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181028-091844_85597

14 Hunter Biden Zelle Payments to Angeline Calhoun

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170611-092759_33854

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170622-125137_43098

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170627-213918_33897

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170724-093120_55704

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170728-192615_88213

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170816-113100_82984

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170821-204703_83244

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170903-015335_75652

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170904-002328_113867

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170918-131928_113379

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170920-202949_113540

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170925-220854_113347

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171004-001232_62775

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171006-112906_20461

13 Hunter Biden Zelle Payments to Alesandra Welborn

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180113-155523_44605

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180121-173949_43934

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180207-192323_89616

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180209-163448_89138

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180215-233715_89339

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180318-201654_39815

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181130-234623_81895

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181207-025658_89941

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181211-205816_82405

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181212-163129_90001

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181222-103400_82185

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181224-195558_82637

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190126-170553_4523

10 Hunter Biden Zelle Payments to Daniella Calais

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171004-115136_63476

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171010-154740_63678

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171113-160028_16346

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171129-150053_16180

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171211-091940_103854

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180630-045311_52729

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181005-000345_115233

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190217-151353_5630

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190220-165939_11519

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190226-172617_7210

9 Hunter Biden Zelle Payments to Angela Wise

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170615-004012_43480

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170626-144231_43181

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170723-203202_55004

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170821-204805_75135

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170901-230300_75296

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170926-025852_113391

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170926-030247_113460

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170926-030247_128256

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170926-030312_113618

6 Hunter Biden Zelle Payments to Zoe Kestan

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180904-080551_108910

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180924-022211_115237

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180926-092428_106337

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181001-150449_106349

5 Hunter Biden Zelle Payments to Olga Arnaz

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-180517_21517

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-190908_21289

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-191009_21336

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180521-072938_21152

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180521-102733_21412

5 Hunter Biden Zelle Payments to Shavon Myers

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-180517_21517

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-190908_21289

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180506-191009_21336

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180521-072938_21152

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180521-102733_21412

5 Hunter Biden Zelle Payments to Trisha Matos

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190104-003112_27775

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190104-031741_54238

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190105-194645_54466

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190126-082518_4026

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190206-232622_4499

4 Hunter Biden Zelle Payments to Andrea Martinez

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171222-080809_103740

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171222-081136_103015

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171121-071301_16110

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180324-131434_40039

4 Hunter Biden Zelle Payments to Tamara Ionova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180706-083933_53119

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180706-083948_52988

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181126-061524_82558

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181126-093805_89855

4 Hunter Biden Zelle Payments to Yuliia Serdiuk

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180904-080551_108910

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180924-022211_115237

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180926-092428_106337

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181001-150449_106349

66 Hunter Biden Zelle Payments to Additional People

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170929-185004_14753 – (202) 957-6305

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170929-153526_14788 – (215) 510-8754

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170930-005023_14641 – (215) 510-8754

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170808-112115_14053 – (415) 756-2939

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170815-215356_14820 – (415) 756-2939

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190102-080932_27994 – Aleksandra Mashkivtseva

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190102-084347_54648 – Aleksandra Mashkivtseva

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190102-084405_2829 – Aleksandra Mashkivtseva

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170802-070335_14810 – Amanda Simo

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180713-033140_107357 – Amy Turner

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181208-030148_90174 – Anna Dekhtiar

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181208-030235_81925 – Anna Dekhtiar

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181208-035804_82109 – Anna Dekhtiar

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180701-042038_27034 – Anna Spears

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180906-190145_108085 – Anna Spears

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190228-012511_7236 – Ashley Barlow

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180810-155037_92481 – Carole Murdock

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180324-190545_40290 – Chloe Des Rosiers

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170609-062341_43254 – Christina Calais

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170622-124747_42866 – Christina Calais

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180121-174142_44250 – Cindy Pettinaro Wilkinson

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180630-062022_53281 – Daria Sadilova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180704-081554_52862 – Daria Sadilova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180704-100534_53264 – Daria Sadilova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171013-043959_62861 – Deirdre Trombley

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180830-075912_125285 – Ekaterina Khitrina

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180831-015011_108831 – Ekaterina Khitrina

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190227-223453_7365 – Ekaterina Khitrina

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180705-033313_53273 – Erin Saughter

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180322-041151_39760 – Fendi Cruz

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181201-223513_90267 – Fendi Cruz

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190312-080121_4969 – Fendi Cruz

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190126-231127_4596 – Francisca Botelho

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190204-005641_4887 – Francisca Botelho

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20170427-195513_19285 – Ginevie Solis

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190309-153936_4195 – Iuliia Anokhina

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181025-031922_76910 – Jasmine Campbell

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181025-051605_77290 – Jasmine Campbell

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181129-115602_89976 – Joanna Rush

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181019-001258_77147 – Katie Boyko

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180324-131553_49224 – Katie Dodge

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180515-180933_21285 – Katie Dodge

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190310-065710_4038 – Kudashinka Oleysa

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180826-000426_108538 – Lehua Jordan

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180915-165809_115629 – Lehua Jordan

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181005-000143_106251 – Lehua Jordan

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180107-142650_44411 – Linda Mahmoudi

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180107-153026_94204 – Linda Mahmoudi

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181231-180637_28410 – Maria Scalise

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190214-011214_5109 – Maria Scalise

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190125-104438_4350 – Missy Owens

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180522-131845_21596 – Moana Tittialii

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180701-035920_26739 – Oksana Lloyd

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20190211-053519_1973 – Olesia Kravchuk

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180829-133700_126115 – Olga Arushanyan

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181104-013031_85003 – Olga Romanova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171121-071805_16132 – Parrish Brown

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171127-023347_16162 – Patricia Griffith

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171211-092141_103662 – Patricia Griffith

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181031-205144_77399 – Svetlana Dueva

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180725-021135_107415 – Syuzanna Yanova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180730-121045_107435 – Syuzanna Yanova

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20180517-053640_63922 – Tiana Rush

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181105-031538_77094 – Vanessa Gonzalez

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20181105-034115_84879 – Vanessa Gonzalez

https://bidenlaptopemails.com/biden-emails/email.php?id=20171118-015509_59545 – Yerina Simo.